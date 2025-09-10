Elmano é homenageado do ano em evento do setor de energia

Foto: Divulgação/Sindienergia-CE Homenagem foi confirmada em reunião entre Elmano e o presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz

O governador Elmano de Freitas (PT) foi escolhido como o homenageado do ano na 7ª edição do Proenergia Summit, maior evento do setor de energia do Estado. O petista irá receber o Troféu Jurandir Picanço na solenidade de abertura do evento, que ocorre nos próximos dias 24 e 25 de setembro no Centro de Eventos do Ceará.

A homenagem foi confirmada em reunião realizada na última segunda-feira, 8, entre Elmano, o presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz, e o Diretor de Geração Centralizada do sindicato, Luiz Eduardo Moraes. No encontro, eles ainda trataram de temas relacionados ao avanço do setor de energia no Ceará.

Em nota, o Sindienergia-CE justifica a homenagem pela “gestão proativa e atenciosa” de Elmano “em prol das causas do setor de energia, consolidando o Ceará como um dos principais polos de energias renováveis a nível nacional e internacional”.

“O governador do Ceará tem liderado a atração de investimentos para o Hub de Hidrogênio Verde (H2V) no Complexo do Pecém; sua gestão tem dado continuidade ao apoio e expansão de parques de energia solar e eólica, com projetos visando não apenas a produção de energia, mas também a geração de empregos”, diz o órgão, que destaca ainda ações do Estado para regularizar créditos tributários de empresas de energia renovável.



"Além disso, Elmano de Freitas tem atuado ativamente em eventos nacionais e internacionais para apresentar o potencial do Ceará e atrair mais investimentos. Ele também tem sido um defensor da transição energética em nível federal, participando de discussões e reuniões com ministros e com o G20", afirma ainda o Sindienergia-CE.