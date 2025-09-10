Inspetor Alberto terá relatório desfavorável no Conselho de Ética da Câmara

Foto: Érika Fonseca / CMFor Inspetor Alberto, vereador

Com prazo para elaboração vencido na última segunda-feira, 8, relatório de processos contra o vereador Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza contém “pontos em desfavor” ao parlamentar.

A informação é do presidente do Conselho de Ética, Professor Enilson (Cidadania), que destaca que o documento deve ser pautado no grupo até a próxima semana. Antes do encontro, no entanto, o parlamentar quer apresentar o relatório ao presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB).

“O prazo do relator venceu inclusive na segunda-feira agora. Eu já estou de posse do parecer, já foi analisado, e só está faltando mesmo eu colocar para análise da comissão (...) já encaminhei solicitação à presidência solicitando essa reunião o mais rápido possível”, diz Enilson, que evita antecipar detalhes do parecer do relator do caso, Luciano Girão (PDT).

“Acho que o Luciano Girão fez um parecer em alguns pontos em desfavor do Inspetor Alberto, e vou deixar para vocês tomarem ciência na comissão, quando for apresentado o parecer. Mas acredito que o vereador Luciano Girão foi totalmente imparcial, fez todas as análises técnicas necessárias, consultou inclusive órgãos de fora da Casa, como o Ministério Público e a própria Justiça do Ceará”, avalia. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

