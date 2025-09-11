Alinhado a bolsonaristas, deputado do PDT rejeita pressão para deixar o partido

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Deputado estadual Antônio Henrique (PDT)

Hoje alinhado com bolsonaristas na oposição a Elmano de Freitas (PT), o deputado Antônio Henrique (PDT) rejeitou nesta quinta-feira, 11, ter fechado posição por deixar o partido. “Não tenho motivo nenhum para deixar o PDT, a não ser que a gente mesmo queira, né? Nós temos fidelidade ao partido desde o princípio, quando nós assumimos”, disse.

A fala ocorre em meio a movimento interno do PDT que tenta “antecipar” a saída de opositores a Elmano do partido. Para pré-candidatos a deputado hoje alinhados ao governo, como os vereadores Adail Júnior (PDT) e Gardel Rolim (PDT), a indefinição sobre quem ficará de fato na sigla tem atrapalhado a formação da chapa de candidatos para 2026.

Apesar da pressão, Antônio Henrique evita antecipar qualquer posição sobre seu futuro partidário, cogitando inclusive permanecer na atual sigla. “Tudo pode acontecer. A minha ida para o PL pode acontecer, como pode acontecer de eu ir para um outro partido ou até mesmo permanecer onde estou”, afirma Antônio Henrique.

“Eu estou muito bem aqui. Posso sair? Posso, mas acho que o tempo vai ser exatamente aquele onde irão se definir as filiações partidárias”, continua. Ele sinaliza, no entanto, que seguirá caminho que permita ele continuar alinhado com a oposição no Estado. “O que mais nos interessa nesse momento é mostrar a unidade desse grupo”, diz. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

