Condenação de Bolsonaro divide a política cearense

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou na noite desta quinta-feira, 11, sobre decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela tentativa de golpe de Estado de 2023. Em mensagem divulgada nas redes, o governador classificou a decisão como "marco para a história do Brasil" e elogiou postura da Corte durante o julgamento. "A condenação de Bolsonaro, militares e ex-ministros por golpe de Estado, organização criminosa e outros três crimes mostra que o respeito à democracia e às instituições estão acima de tudo no país", diz o petista. "O julgamento no STF é um marco para história do Brasil. Ninguém está acima da lei!", conclui Elmano de Freitas.

Narrativa

Presidente do PL Ceará até o fim deste mês, o deputado Carmelo Neto se manifestou em sentido contrário, acusando ministros do Supremo de apenas "carimbar" da "narrativa" que teria sido criada por Alexandre de Moraes.

Cobrança

"Só o Fux teve coragem de, de fato, cumprir a lei e fazer o que é certo", diz ainda Carmelo. Nas redes, o secretário Chagas Vieira (Casa Civil) defendeu o julgamento e cobrou posição de Ciro Gomes e Roberto Cláudio sobre o caso.

Itapipoca

A Alece aprovou ontem a abertura de crédito especial de R$ 12,5 milhões para a estadualização e ampliação do Hospital Regional de Itapipoca. Votação teve "trégua" com a oposição, que votou a favor da medida.

Animou

Líder do bloco governista na Alece, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) defendeu em evento em Jaguaruana que o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) "merece" voltar a exercer mandato no Senado Federal.

Lançamento

A Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o selo editorial Ribeira do Cocó, lança no próximo domingo, 14, o livro infantojuvenil "As Travessuras de Nide e Tito", escrita por Nildes Alencar, irmã de Frei Tito de Alencar.

Frei Tito

O lançamento ocorrerá no Café do Passeio Público, no Centro, a partir das 10h30min. Obra retrata a infância de dois irmãos cearenses nas margens do riacho Pajeú e será lançada no dia em que Frei Tito completaria 80 anos.

Foto: Aurelio Alves Vereador Antônio Henrique

Sem pressa para sair do PDT

Hoje alinhado com bolsonaristas na oposição a Elmano, o deputado Antônio Henrique (PDT) rejeita ter fechado posição por deixar o partido. "Não tenho motivo nenhum para deixar o PDT (...) nós temos fidelidade ao partido", disse o parlamentar.

Pressão

A fala ocorre em meio a movimento do PDT que tenta "antecipar" a saída de opositores a Elmano da sigla. Para pré-candidatos a deputado, a indefinição sobre quem ficará na sigla tem "atrapalhado" a formação de chapa para 2026.

Pode tudo

Apesar da pressão, Antônio evita antecipar posição sobre seu futuro partidário. "Tudo pode acontecer. A minha ida para o PL pode acontecer, como pode acontecer de eu ir para um outro partido ou até mesmo permanecer".

Jazz



O projeto Jazz em Cena celebra 10 anos reunindo no CCBNB grandes nomes da música do Ceará, para dois shows no sábado, 20. /// Entrada franca, com direito a uma exposição de bordados, outra de cartazes de shows, além de homenagens a pessoas que marcam a história do jazz no Ceará.



