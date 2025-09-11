Elmano destaca condenação de Jair Bolsonaro e aliados: "Marco para a história"

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou agora há pouco sobre decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela tentativa de golpe de Estado de 2023.
Em mensagem divulgada nas redes, o governador classificou a decisão como “marco para a história do Brasil”.
“A condenação de Bolsonaro, militares e ex-ministros por golpe de Estado, organização criminosa e outros três crimes mostra que o respeito à democracia e às instituições estão acima de tudo no país”, diz o petista.
“O julgamento no STF é um marco para história do Brasil. Ninguém está acima da lei!”, conclui Elmano de Freitas.
