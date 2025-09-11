Logo O POVO+
"Eunício merece voltar ao Senado", diz líder do bloco governista na Alece
"O Ceará perdeu muito na qualidade de representação, na defesa de projetos estratégicos", diz De Assis Diniz (PT) sobre saída do emedebista da Câmara Alta
￼DE ASSIS DINIZ, defende que Evandro Leitão seja o escolhido para a disputa (Foto: AURÉLIO ALVES)
Líder do bloco governista na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) defendeu nesta quarta-feira, 10, que o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) “merece” voltar a exercer mandato no Senado Federal.

“O Ceará perdeu muito na qualidade de representação, na defesa de projetos estratégicos”, disse o deputado sobre a saída do emedebista da Câmara Alta em Brasília. “E Eunício, você não tenha dúvida, você merece voltar ao Senado para continuar essa voz firme na defesa do nosso Estado”, continua o petista.

A declaração ocorreu durante participação de De Assis e Eunício na 1ª Feira do Camarão, realizada nesta quarta-feira em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. “O Eunício, quando presidente do Senado, o Ceará todo pode colher e receber uma relação de prioridades e projetos estratégicos”, afirma ainda De Assis.

Eunício é um dos diversos nomes cotados hoje para disputar pelo Senado Federal na base governista. Lideranças da base aliada, no entanto, destacam que qualquer decisão deve ser tomada apenas no próximo ano.

