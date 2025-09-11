"Eunício merece voltar ao Senado", diz líder do bloco governista na Alece

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Líder do bloco governista na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) defendeu nesta quarta-feira, 10, que o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) “merece” voltar a exercer mandato no Senado Federal.
“O Ceará perdeu muito na qualidade de representação, na defesa de projetos estratégicos”, disse o deputado sobre a saída do emedebista da Câmara Alta em Brasília. “E Eunício, você não tenha dúvida, você merece voltar ao Senado para continuar essa voz firme na defesa do nosso Estado”, continua o petista.
A declaração ocorreu durante participação de De Assis e Eunício na 1ª Feira do Camarão, realizada nesta quarta-feira em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. “O Eunício, quando presidente do Senado, o Ceará todo pode colher e receber uma relação de prioridades e projetos estratégicos”, afirma ainda De Assis.
Eunício é um dos diversos nomes cotados hoje para disputar pelo Senado Federal na base governista. Lideranças da base aliada, no entanto, destacam que qualquer decisão deve ser tomada apenas no próximo ano.
