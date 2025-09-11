Moraes exibe vídeo com ameaças de Jair Bolsonaro a Luiz Fux em 2021

Foto: Victor Piemonte / STF Os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

Com voto favorável da ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira, 11, maioria para a condenação de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela tentativa de golpe de Estado de 2023.

Além do voto de Lúcia, a sessão desta quinta-feira também vai sendo marcada por grande número de participações do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF. Em diversos apartes realizados ao voto, Moraes fez críticas indiretas ao voto de Luiz Fux, emitido na quarta-feira, 10, pela absolvição dos réus e com ataques à condução do caso.

Em um dos momentos, o ministro chegou inclusive a exibir vídeo de manifestação realizada em 2021 onde Jair Bolsonaro fez ameaças contra Moraes e contra Fux. "Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população”, diz Bolsonaro, em referência indireta a Moraes.

Na sequência, o então presidente “emenda” a fala com ameaça também a Fux, que na época era presidente do Supremo. “Ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos", disse Bolsonaro, recebendo aplauso de manifestantes.

