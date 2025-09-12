Camilo diz estar de "alma lavada" com decisão do STF e rejeita anistia

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação, reforçou que não concorrerá ao governo do Ceará no ano que vem

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), divulgou nesta sexta-feira, 12, vídeo em que celebra decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela tentativa de golpe de Estado de 2023.

“Não poderia deixar de dizer aqui, de registrar, que ontem foi um dia histórico. Aliás, estou de alma lavada com a decisão da Justiça brasileira. É preciso responsabilizar todos aqueles que atentem contra a democracia”, diz o ministro, em vídeo publicado no Instagram.

“Digo isso porque nasci na época da ditadura e sou filho de um homem que foi torturado no período da ditadura militar porque defendeu a liberdade e a democracia no nosso país, que nós que pudéssemos escolher livremente nossos governantes. Para mim a democracia é algo inegociável”, complementa o ministro.

Na publicação, Camilo também rejeita movimento de anistia que vem sendo articulada pelo Centrão e o bloco bolsonarista no Congresso Nacional.

