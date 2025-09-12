Evandro Leitão: "STF falou pela grande maioria dos brasileiros"

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 10.09.2025: Artur Bruno - Vilma Freire - Secretaria do Meio Ambiente - Sema, João Vicente - secretario de urbanismo e meio ambiente de Fortaleza, Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza, Leo Couto - Presidente da Câmara de Vereadores de Fortaleza. Prefeito anuncia a criação de novos parques "Diálogos Rumo à COP30". (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), avaliou positivamente nesta sexta-feira, 12, decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela tentativa de golpe de Estado de 2023.

Em entrevista à Vertical, o prefeito classificou decisão como “justiça feita” e um “exemplo” pelo fortalecimento da democracia brasileira. “O que foi feito (por Bolsonaro) é inadmissível, inaceitável, e o STF falou pela grande maioria dos brasileiros e brasileiras”, diz.

“Eu não estou feliz, até porque não desejo o mal para ninguém, mas o que se fez foi justiça, pelo bem da democracia e do nosso país”, afirma ainda o prefeito, que esteve na Alece para o aniversário do presidente do Legislativo, Romeu Aldigueri (PSB). (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

