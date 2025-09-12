Evandro Leitão: "STF falou pela grande maioria dos brasileiros"

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), avaliou positivamente nesta sexta-feira, 12, decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela tentativa de golpe de Estado de 2023.
Em entrevista à Vertical, o prefeito classificou decisão como “justiça feita” e um “exemplo” pelo fortalecimento da democracia brasileira. “O que foi feito (por Bolsonaro) é inadmissível, inaceitável, e o STF falou pela grande maioria dos brasileiros e brasileiras”, diz.
“Eu não estou feliz, até porque não desejo o mal para ninguém, mas o que se fez foi justiça, pelo bem da democracia e do nosso país”, afirma ainda o prefeito, que esteve na Alece para o aniversário do presidente do Legislativo, Romeu Aldigueri (PSB). (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)
