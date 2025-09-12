TRE-CE reabre ação do PL contra Evandro

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Prefeito Evandro Leitão

O pleno do TRE-CE anulou ontem sentença da 112ª Zona Eleitoral de Fortaleza que havia rejeitado ação movida pelo Partido Liberal (PL) contra a campanha de Evandro Leitão (PT) na eleição de 2024 em Fortaleza. Com a decisão, o caso voltará para a 1ª instância, onde será aberto novo prazo para o PL pedir produção de provas sobre nove acusações contra a campanha petista. Na ação original, o PL aponta abuso de poder político e econômico de Evandro na disputa, com uso da máquina do Governo do Ceará para fortalecer a candidatura. Ao todo, doze acusações foram feitas pelo PL. À época, no entanto, a 1ª instância determinou a produção de provas para apenas três das acusações, alegando que as demais apenas "repetiam" imputações feitas em outros processos.

Recurso

O PL, no entanto, questionou a decisão, destacando que parte dessas ações eram movidas por outros partidos - como o PDT, que apoiava a candidatura de José Sarto (PDT) - e sequer incluíam a sigla entre as partes.

Deferido

Alegando cerceamento de defesa, o PL recorreu ao TRE-CE, em recurso acolhido pelo relator José Maximiliano. "A parte recorrente não pode ser apenada por uma eventual insuficiência de prova produzida por outras partes".

Outro lado

No processo, a defesa de Evandro rejeita todas as acusações e destaca que elas já foram "derrubadas" em outras ações movidas por outros candidatos, sem que fosse provada qualquer irregularidade por parte da campanha petista.

Romeu 55

A Alece teve grande movimentação de políticos nesta sexta-feira, dia em que foi comemorado o aniversário do presidente do Legislativo, Romeu Aldigueri (PSB), com direito a passagens de Evandro Leitão e diversos políticos.

Homenagem

Também pela manhã, a Casa também recebeu sessão solene de homenagem aos 83 anos da 10ª Região Militar do Exército, maior quartel das Forças Armadas em Fortaleza, com homenagens do Legislativo.

Bolsonaro

Continuou intensa ontem a repercussão da condenação de Jair Bolsonaro entre políticos cearenses. Pela manhã, Camilo Santana (PT) se disse de "alma lavada" pela decisão, citando perseguição sofrida por seu pai durante o regime.

Foto: FÁBIO LIMA Ex-prefeito José Sarto

Sarto: Ciro vem aí em 2026

Distante dos holofotes das movimentações da oposição nas últimas semanas, o ex-prefeito José Sarto (PDT) voltou a fazer defesa enfática de uma candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará, em entrevista ao ex-deputado Ely Aguiar.

"Terror"

"É só ver a reação com uma possibilidade de uma candidatura do Ciro ao Governo do Estado mexe com as entranhas do governo petista hoje (...) o Ciro não bota medo não, ele bota é terror no lado de lá", diz o pedetista.

Ficha limpa

"Não fora assim, você não veria todo dia alguém escalado para falar alguma bobagem a respeito do Ciro, que tem 44 anos de vida pública e não tem um malfeito, não tem nenhum processo", continua o ex-prefeito.

Briar



Artista cearense Briar faz neste sábado, 13, show no Hub Cultural Porto Dragão de comemoração de um ano de lançamento do EP "Aguarrás". /// Apresentação com participações de Mateus Fazeno Rock, Soledad e outros convidados, com Ingressos na plataforma Sympla por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



