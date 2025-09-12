TRE-CE reabre ação do PL contra Evandro

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O pleno do TRE-CE anulou ontem sentença da 112ª Zona Eleitoral de Fortaleza que havia rejeitado ação movida pelo Partido Liberal (PL) contra a campanha de Evandro Leitão (PT) na eleição de 2024 em Fortaleza. Com a decisão, o caso voltará para a 1ª instância, onde será aberto novo prazo para o PL pedir produção de provas sobre nove acusações contra a campanha petista. Na ação original, o PL aponta abuso de poder político e econômico de Evandro na disputa, com uso da máquina do Governo do Ceará para fortalecer a candidatura. Ao todo, doze acusações foram feitas pelo PL. À época, no entanto, a 1ª instância determinou a produção de provas para apenas três das acusações, alegando que as demais apenas "repetiam" imputações feitas em outros processos.
O PL, no entanto, questionou a decisão, destacando que parte dessas ações eram movidas por outros partidos - como o PDT, que apoiava a candidatura de José Sarto (PDT) - e sequer incluíam a sigla entre as partes.
Alegando cerceamento de defesa, o PL recorreu ao TRE-CE, em recurso acolhido pelo relator José Maximiliano. "A parte recorrente não pode ser apenada por uma eventual insuficiência de prova produzida por outras partes".
No processo, a defesa de Evandro rejeita todas as acusações e destaca que elas já foram "derrubadas" em outras ações movidas por outros candidatos, sem que fosse provada qualquer irregularidade por parte da campanha petista.
A Alece teve grande movimentação de políticos nesta sexta-feira, dia em que foi comemorado o aniversário do presidente do Legislativo, Romeu Aldigueri (PSB), com direito a passagens de Evandro Leitão e diversos políticos.
Também pela manhã, a Casa também recebeu sessão solene de homenagem aos 83 anos da 10ª Região Militar do Exército, maior quartel das Forças Armadas em Fortaleza, com homenagens do Legislativo.
Continuou intensa ontem a repercussão da condenação de Jair Bolsonaro entre políticos cearenses. Pela manhã, Camilo Santana (PT) se disse de "alma lavada" pela decisão, citando perseguição sofrida por seu pai durante o regime.
Distante dos holofotes das movimentações da oposição nas últimas semanas, o ex-prefeito José Sarto (PDT) voltou a fazer defesa enfática de uma candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará, em entrevista ao ex-deputado Ely Aguiar.
"É só ver a reação com uma possibilidade de uma candidatura do Ciro ao Governo do Estado mexe com as entranhas do governo petista hoje (...) o Ciro não bota medo não, ele bota é terror no lado de lá", diz o pedetista.
"Não fora assim, você não veria todo dia alguém escalado para falar alguma bobagem a respeito do Ciro, que tem 44 anos de vida pública e não tem um malfeito, não tem nenhum processo", continua o ex-prefeito.
Artista cearense Briar faz neste sábado, 13, show no Hub Cultural Porto Dragão de comemoração de um ano de lançamento do EP "Aguarrás". /// Apresentação com participações de Mateus Fazeno Rock, Soledad e outros convidados, com Ingressos na plataforma Sympla por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
