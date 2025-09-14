Logo O POVO+
Passagem de Rueda pelo Ceará é disputada entre base e oposição
Reuniões realizadas com os dois lados da disputa "embaralham" debate sobre futuro da federação União Progressista no Ceará
Antônio Rueda se reuniu com integrantes da base aliada do governo Elmano e com bloco da oposição (Foto: Divulgação/Instagram)
De passagem por Fortaleza no último fim de semana, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, acabou provocando intensa disputa de versões nos bastidores da política cearense. Viagem ocorre em meio a disputa entre base do governo Elmano de Freitas (PT) e oposição pelo controle local da “superfederação” entre União Brasil e Progressistas.

No sábado, 13, Rueda despertou comentários nos bastidores da política local após reunião com o deputado Moses Rodrigues (União) e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Para aliados do governo, encontro foi visto como sinal de que a sigla ainda negocia possível permanência na base de Elmano, com Moses no controle da federação.

Já no domingo, 14, Rueda também realizou reunião com o bloco de oposição no Estado, incluindo o ex-deputado Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Presidente local do União, Wagner afirma que o encontro teria “selado” filiação de RC no partido no próximo dia 29 de setembro, como participação de lideranças nacionais da sigla.

Em conversas com a imprensa, ambos os lados classificaram as reuniões como sinais de favorecimento para o controle local da federação. Em meio ao embate sobre quem teria “levado a melhor” entre os dois encontros, o secretário Chagas Vieira chegou a comentar reunião da oposição com Rueda, ironizando o fato de ela ter ocorrido na praça de alimentação do aeroporto Pinto Martins.

“Importantíssima”, sugerindo menor prioridade dada ao bloco opositor. Lideranças ligadas à oposição, no entanto, destacam que o único encaminhamento prático saído dos encontros foi o fechamento da data de filiação de Roberto Cláudio e outros políticos ao União Brasil.

A passagem do presidente do União Brasil pelo Ceará também contou com participação do dirigente no Aviões Fantasy, festa realizada na noite de sábado no estacionamento da Arena Castelão.

