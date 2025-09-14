Passagem de Rueda pelo Ceará é disputada entre base e oposição

Foto: Divulgação/Instagram Antônio Rueda se reuniu com integrantes da base aliada do governo Elmano e com bloco da oposição

De passagem por Fortaleza no último fim de semana, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, acabou provocando intensa disputa de versões nos bastidores da política cearense. Viagem ocorre em meio a disputa entre base do governo Elmano de Freitas (PT) e oposição pelo controle local da “superfederação” entre União Brasil e Progressistas.

No sábado, 13, Rueda despertou comentários nos bastidores da política local após reunião com o deputado Moses Rodrigues (União) e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Para aliados do governo, encontro foi visto como sinal de que a sigla ainda negocia possível permanência na base de Elmano, com Moses no controle da federação.

Já no domingo, 14, Rueda também realizou reunião com o bloco de oposição no Estado, incluindo o ex-deputado Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Presidente local do União, Wagner afirma que o encontro teria “selado” filiação de RC no partido no próximo dia 29 de setembro, como participação de lideranças nacionais da sigla.

Em conversas com a imprensa, ambos os lados classificaram as reuniões como sinais de favorecimento para o controle local da federação. Em meio ao embate sobre quem teria “levado a melhor” entre os dois encontros, o secretário Chagas Vieira chegou a comentar reunião da oposição com Rueda, ironizando o fato de ela ter ocorrido na praça de alimentação do aeroporto Pinto Martins.

“Importantíssima”, sugerindo menor prioridade dada ao bloco opositor. Lideranças ligadas à oposição, no entanto, destacam que o único encaminhamento prático saído dos encontros foi o fechamento da data de filiação de Roberto Cláudio e outros políticos ao União Brasil.

A passagem do presidente do União Brasil pelo Ceará também contou com participação do dirigente no Aviões Fantasy, festa realizada na noite de sábado no estacionamento da Arena Castelão.

