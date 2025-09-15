Cinema do Dragão realiza mostra especial de 40 anos do Studio Ghibli

Foto: Studio Ghibli/Divulgação "A viagem de Chihiro" será exibido em Fortaleza durante programação do Ghibli Fest

O Cinema do Dragão realiza a partir desta semana uma mostra especial celebrando os 40 anos do lendário Studio Ghibli, estúdio de animação japonês fundado em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki. As exibições integram a programação de 12 anos de reinauguração do espaço como cinema público, comemorado em setembro.

A abertura da mostra ocorre às 19h desta quinta-feira, 18, com exibição de Da Colina Kokuriko (2011). Antes da exibição, será realizada às 18h, na Arena do Dragão do Mar, uma apresentação especial gratuita da Camerata de Cordas da UFC com trilhas clássicas do estúdio.

A partir daí, serão mostras diárias com sessões de terça-feira a domingo, sempre às 19h, além de sessões adicionais aos domingos, às 17h. Ingressos a R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), com programação completa das exibições nas redes do Cinema do Dragão.

Além das sessões especiais, a mostra também terá outras apresentações gratuitas da Camerata de Cordas da UFC, com apresentações nesta sexta-feira, 19, novamente na Arena do Dragão, e no sábado, em formato reduzido na Sala 2. Ao final da mostra, no dia 30 de setembro, haverá nova apresentação especial gratuita, desta vez no Espaço Rogaciano Leite Filho.

