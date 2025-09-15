PMCE confirma 19 prisões de criminosos ligados a foguetório em Fortaleza

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO ￼POLICIAIS reforçaram a segurança (Imagem meramente ilustrativa)

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) registrou na noite desta segunda-feira, 15, a prisão de pelo menos 19 criminosos ligados a disparos de fogos de artifício registrados em diversos bairros de Fortaleza. Ocorrências ocorrem em meio a conflito entre facções criminosas por controle de territórios da Capital.

As prisões foram confirmadas pelo secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira. "PM confirmou a prisão de 19 criminosos que soltavam fogos em comunidades de Fortaleza para intimidar rivais. O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano", afirmou.

Imagens enviadas à coluna também mostram uma série de detenções e de apreensões de fogos de artifício coordenadas pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) da PMCE.

Em publicação nas redes, Chagas Vieira também fez crítica indireta a adversários políticos que cobraram resposta das autoridades sobre os episódios. “A polícia está na luta, enquanto oportunistas, que nunca fizeram nada pela segurança, torcem contra".

Ocorrências com disparos de fogos de artifício foram identificadas em diversos bairros de Fortaleza na noite desta segunda-feira. Desde o último fim de semana, circulam nas redes postagens indicando que integrantes da facção Comando Vermelho (CV) promoveriam um “foguetório” nesta noite na Capital.

O ato seria uma espécie de "celebração" da tomada de territórios como a comunidade do Lagamar, no São João do Tauape. O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) foi um dos que registrou o caso nas redes sociais, cobrando transparência do Estado sobre os episódios.

"É responsabilidade do Governo trazer essa informação com precisão e verdade para todos nós. Com transparência, que não é favor, mas sim é uma obrigação do Governo. O cearense está cansado de viver com medo", afirmou.

