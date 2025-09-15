SSPDS confirma prisão de "diversos suspeitos" ligados à soltura de fogos em Fortaleza

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO ￼POLICIAIS reforçaram a segurança (Imagem meramente ilustrativa)

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma ter identificado e prendido “diversos suspeitos” de envolvimento com organizações criminosas na noite desta segunda-feira, 15. Em nota, a pasta confirma que as capturas estão relacionadas à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos de Fortaleza nesta segunda-feira.

“As ações seguem em andamento, de forma ininterrupta, com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) empenhadas em identificar e capturar outros envolvidos”, afirma a pasta, que destacou participação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, na ofensiva.



Ocorrências com disparos de fogos de artifício foram identificadas em diversos bairros de Fortaleza. O uso dos artefatos ocorre em meio a registro de conflitos de facções criminosas em territórios da cidade. Desde o último fim de semana, circulam nas redes postagens indicando que integrantes da facção Comando Vermelho (CV) promoveriam um “foguetório” nesta noite.



O ato seria uma espécie de "celebração" da tomada de territórios como a comunidade do Lagamar, no São João do Tauape. O ex-prefeito José Sarto (PDT) chegou a se manifestar sobre o fato nas redes sociais, cobrando resposta do poder público sobre os registros.

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem o trabalho policial. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, por meio de mensagens de texto, áudios, vídeos e fotografias. Outra opção é a “e-denúncia”, disponível no site do serviço 181, no endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br.

