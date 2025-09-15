TRE-SP lança documentário sobre desinformação contra urnas eletrônicas

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) lançou nesta semana o documentário "A Verdade das Urnas: Justiça Eleitoral no Combate à Desinformação", que traça um panorama sobre o combate à desinformação contra urnas eletrônicas no Brasil.

Reunindo depoimento de especialistas, magistrados e servidores do Tribunal paulista, o filme analisa diversos casos de desinformação propagados contra os equipamentos desde 2018, ano em que Jair Bolsonaro (PL) foi eleito à Presidência da República.

Além de abordar vários mitos e mentiras divulgados sobre as urnas, o documentário também destaca a trajetória de pioneirismo da Justiça Eleitoral brasileira no tema. O filme está disponível de forma gratuita no perfil do TRE-SP no Youtube.

