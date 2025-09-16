Bancada do Ceará tem 15 votos a favor e quatro contrários à PEC da Blindagem; confira

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara realiza sessão em meio à ocupação de deputados bolsonaristas

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, 16, em 1º turno, o texto-base do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a proteção de membros do Congresso Nacional contra ações do Judiciário – que ganhou o apelido nas redes sociais de PEC da Blindagem. Ao todo, foram 353 votos favoráveis à medida, contra 134 contrários.

Entre deputados cearenses, a proposta teve votação favorável de 15 deputados, com outros quatro parlamentares registrando voto contrário. Únicos partidos que foram majoritariamente contrários entre cearenses foram o PSD e o PT, com siglas como PDT, MDB, União e PL oferecendo amplo apoio à matéria.

A Casa continua discutindo possíveis destaques e alterações ao texto na noite desta terça-feira.

Veja como votaram deputados cearenses:

SIM

Nelinho Freitas (MDB)

Yury do Paredão (MDB)

André Figueiredo (PDT)

Mauro Filho (PDT)

Robério Monteiro (PDT)

André Fernandes (PL)

Dr. Jaziel (PL)

Matheus Noronha (PL)

Enfermeira Ana Paula (Podemos)

AJ Albuquerque (PP)

Júnior Mano (PSB)

Danilo Forte (União)

Dayany Bittencourt (União)

Fernanda Pessoa (União)

Moses Rodrigues (União)

NÃO

Célio Studart (PSD)

Luiz Gastão (PSD)

José Guimarães (PT)

Luizianne Lins (PT)

