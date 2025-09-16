Elmano confirma mais de 50 prisões ligadas a facções na noite desta terça-feira

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.09.2025: Alexandre Padilha - Ministro da Saúde, Elmano de Freitas - Governo do Ceará, Augusta Brito - Senadora, Jade Romero - vice-governadora. 40 municípios cearenses serão beneficiados com novos veículos para atendimento à saúde da população. Na ocasião, o governador Elmano de Freitas e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, realizam a entrega de unidades odontológicas móveis para as gestões municipais e de ambulâncias para o Samu 192 Ceará. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou agora há pouco a prisão de mais de 50 pessoas envolvidas com facções na noite desta terça-feira, 16, após dois dias seguidos com registros de foguetórios de grupos criminosos por Fortaleza.

“Mais de 50 criminosos envolvidos em facções presos pela nossa polícia já agora à noite. Maioria em Fortaleza. Prenderemos todos que queiram tirar a paz da população”, disse o governador, em comunicado nas redes sociais.

“Reforçaremos o policiamento onde for preciso. Quanto mais tentarem desafiar, mais sentirão o braço forte da lei”, continua.

