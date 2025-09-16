Elmano confirma mais de 50 prisões ligadas a facções na noite desta terça-feira

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou agora há pouco a prisão de mais de 50 pessoas envolvidas com facções na noite desta terça-feira, 16, após dois dias seguidos com registros de foguetórios de grupos criminosos por Fortaleza.
“Mais de 50 criminosos envolvidos em facções presos pela nossa polícia já agora à noite. Maioria em Fortaleza. Prenderemos todos que queiram tirar a paz da população”, disse o governador, em comunicado nas redes sociais.
“Reforçaremos o policiamento onde for preciso. Quanto mais tentarem desafiar, mais sentirão o braço forte da lei”, continua.
