Elmano nomeia ex-diretor-geral do Dnocs da gestão Bolsonaro para o Governo do Estado

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou ponto facultativo na próxima quinta-feira, 17 de abril

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou nesta segunda-feira, 15, o engenheiro Rosilônio Magalhães como secretário-executivo de Logística Intermodal e Obras da Secretaria da Infraestrutura do Ceará. Ele assume vaga que era ocupada por Daniel Arruda de Jesus desde o início deste ano.

Com passagens em diversos cargos públicos, Rosilônio é cearense e chegou a ocupar a Diretoria Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) durante o início do governo Jair Bolsonaro (PL). Na época, a indicação foi chancelada pelo ex-deputado Genecias Noronha (PL), pai do atual deputado Matheus Noronha (PL).

O engenheiro, no entanto, foi exonerado do cargo em março de 2020, após aproximação entre Bolsonaro e o Centrão, que indicou Fernando Marcondes de Araújo Leão como substituto para a vaga. Apesar da relação histórica com Genecias, aliados do governo Elmano minimizam a questão e destacam caráter técnico da indicação.

Servidor da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Rosilônio é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com mestrado em Agronomia, Irrigação e Drenagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Antes de ser indicado para o Dnocs, ele também atuou como delegado federal de Desenvolvimento Agrário do Ceará e geriu projetos do Governo Federal como ações de regularização fundiária, o Programa Garantia Safra, o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Nos últimos anos, o engenheiro tem atuado junto em projetos da Seinfra com o governo Elmano, incluindo operações de tuneladoras da obra do Metrô de Fortaleza.

