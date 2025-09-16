Elmano oficializa estadualização e ampliação do Hospital de Itapipoca

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.09.2025: Alexandre Padilha - Ministro da Saúde, Elmano de Freitas - Governo do Ceará, Augusta Brito - Senadora, Jade Romero - vice-governadora. 40 municípios cearenses serão beneficiados com novos veículos para atendimento à saúde da população. Na ocasião, o governador Elmano de Freitas e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, realizam a entrega de unidades odontológicas móveis para as gestões municipais e de ambulâncias para o Samu 192 Ceará. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Foi publicado nesta segunda-feira, 15, decreto do governador Elmano de Freitas (PT) autorizando a abertura de R$ 12,5 milhões em créditos adicionais no orçamento do Estado. Autorizada pela Alece, ação tem como objetivo financiar a estadualização e ampliação do Hospital Regional de Itapipoca, no Litoral Oeste cearense.

Segundo o Governo do Estado, a ação permitirá a ampliação de serviços, leitos e especialidades da unidade. A ação tem como objetivo fortalecer a regionalização da saúde e reduzir a pressão sobre a rede pública de saúde de Fortaleza.

Os recursos para a mudança virão do Fundo Estadual de Saúde (Fundes), fonte de recursos próprios do Estado. A transferência das verbas foi autorizada em mensagem aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa.

