Elmano oficializa estadualização e ampliação do Hospital de Itapipoca

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Foi publicado nesta segunda-feira, 15, decreto do governador Elmano de Freitas (PT) autorizando a abertura de R$ 12,5 milhões em créditos adicionais no orçamento do Estado. Autorizada pela Alece, ação tem como objetivo financiar a estadualização e ampliação do Hospital Regional de Itapipoca, no Litoral Oeste cearense.
Segundo o Governo do Estado, a ação permitirá a ampliação de serviços, leitos e especialidades da unidade. A ação tem como objetivo fortalecer a regionalização da saúde e reduzir a pressão sobre a rede pública de saúde de Fortaleza.
Os recursos para a mudança virão do Fundo Estadual de Saúde (Fundes), fonte de recursos próprios do Estado. A transferência das verbas foi autorizada em mensagem aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa.
