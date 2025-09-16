Guaramiranga recebe 31º Festival Nordestino de Teatro até este sábado

Foto: Eunilo Rocha/Divulgação Programação é gratuita e acontece em diversos pontos de Guaramiranga

O município de Guaramiranga, na Serra de Baturité, recebe até este sábado, 20, a programação do 31º Festival Nordestino de Teatro (FNT). O evento conta com mostras, espetáculos, debates, rodas de conversas e apresentações musicais.

Ao todo, serão apresentações de grupos teatrais dos nove estados da região, além de coletivos de 11 cidades cearenses, com direito a espetáculos de grupos convidados e mostras para crianças. A programação é gratuita e acontece em diversos pontos da cidade.

Detalhes sobre a programação na página oficial do evento. A 31ª edição do FNT é uma realização da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA) e integra a Rede de Festivais de Arte e Cultura do Ceará – Rede Face.

