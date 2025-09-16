PL antecipa mudança e André Fernandes assume comando do partido no Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19..05..2025: André Fernandes com vereadores na Câmara Municipal. /Daniel Galber Especial para O POVO)

Inicialmente prevista para o fim deste mês, mudança no comando do PL do Ceará foi antecipada para o último fim de semana, com o deputado federal André Fernandes (PL) já aparecendo oficialmente como presidente local da sigla no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde o último dia 12 de setembro.

Com a mudança, Fernandes assume posição que era ocupada pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL). Como primeiro vice-presidente, assumiu o posto o deputado federal Jaziel Pereira (PL). Já a Secretaria-Geral do partido no Ceará ficou com a vereadora Priscila Costa (PL).

A segunda vice-presidência ficou com o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), com o vereador Julierme Sena (PL) na secretaria e Fagner Leandro de Lima, assessor de André, na tesouraria da sigla. Presidente anterior, Carmelo Neto permanece no diretório como vogal.



Com caráter provisório, novo diretório está em vigor desde a última quinta-feira, 11, e tem vigência até 8 de fevereiro de 2026. Completam a composição do órgão, como vogais, a deputada estadual Dra. Silvana (PL), os vereadores de Fortaleza Inspetor Alberto (PL), Marcelo Mendes (PL) e Lael Sena (PL), e o vereador de Caucaia Tancredo dos Santos (PL).