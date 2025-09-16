Logo O POVO+
Priscila Costa deixa liderança da oposição na Câmara Municipal; Jorge Pinheiro assume
Mudança faz parte de "rodízio" acordado entre vereadores que fazem oposição a Evandro Leitão (PT); novo líder deve ficar na função até o final do ano
FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-10-2024: Jorge Pinheiro, vereador. Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza (foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)
A oposição ao governo Evandro Leitão (PT) irá fazer “rodízio” na liderança do bloco na Câmara Municipal de Fortaleza. Nesta terça-feira, Priscila Costa (PL) deve deixar a função, sendo substituída por Jorge Pinheiro (PSDB).

Pinheiro deve ficar na função até o final deste ano, quando deve ocorrer outra troca na posição. A liderança da oposição é uma das posições mais disputadas da Casa, pois dá direito a falas diárias na tribuna do Legislativo.

Consenso na bancada, a ideia do "rodízio" já estava fechada entre opositores desde o início dos atuais mandatos no Legislativo municipal.

