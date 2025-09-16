Priscila Costa deixa liderança da oposição na Câmara Municipal; Jorge Pinheiro assume

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A oposição ao governo Evandro Leitão (PT) irá fazer “rodízio” na liderança do bloco na Câmara Municipal de Fortaleza. Nesta terça-feira, Priscila Costa (PL) deve deixar a função, sendo substituída por Jorge Pinheiro (PSDB).
Pinheiro deve ficar na função até o final deste ano, quando deve ocorrer outra troca na posição. A liderança da oposição é uma das posições mais disputadas da Casa, pois dá direito a falas diárias na tribuna do Legislativo.
Consenso na bancada, a ideia do "rodízio" já estava fechada entre opositores desde o início dos atuais mandatos no Legislativo municipal.
