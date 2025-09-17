ICC abre inscrições para turmas de Residência Médica e de Residências Multi e Uniprofissional

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 23-09-2024: Fortaleza inicia uso de robótica em cirurgias oncológicas. ICC. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A Rede ICC Saúde, referência em tratamento oncológico no Ceará, está com inscrições abertas, de 9 a 25 de setembro, para o seu programa de Residência Médica, e de 16 de setembro a 10 de outubro, para seus programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional, ambos para admissão em 2026.

Os editais e todo o processo de inscrição podem ser conferidos no site da instituição. A participação no certame exige o pagamento de taxa de inscrição em R$ 250 para a Residência Médica e de R$ 300 paras as Residências Multi e Uniprofissional. A Residência Médica do ICC oferece aprendizado práticos nos hospitais da rede no Ceará, incluindo o Hospital Haroldo Juaçaba (HJ) e o Hospital São Raimundo (HSR).

Para o programa de Residência Médica serão disponibilizadas 19 vagas, distribuídas nas especialidades em clínica médica, cirurgia geral, patologia, radiologia e diagnóstico por imagem, radioterapia, cancerologia cirúrgica, cancerologia clínica, cirurgia de cabeça e pescoço e mastologia.

Já para a seleção das novas turmas do programa de Residência Multiprofissional e de Residência Uniprofissional, são, ao todo, 26 vagas, que devem contemplar profissionais com graduação em enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social, física e odontologia.

Cronograma do Processo Seletivo:

* Período de inscrições: 16/09 a 10/10/2025

* 1ª etapa – Prova escrita: 9/11/2025

* 2ª etapa – Análise curricular: 5/12 a 10/12/2025

* Resultado definitivo da nota final: 21/01/2026

