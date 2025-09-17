"Visita humanitária", diz Girão sobre viagem à Itália para visitar Zambelli

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O senador Eduardo Girão (Novo-CE) confirmou à Vertical que irá integrar comitiva de senadores da oposição que irá viajar, nesta quinta-feira, 18, à Itália para visitar a deputada Carla Zambelli (PL-SP), atualmente presa no país europeu.
“Visita humanitária”, justifica o senador, que destaca ainda que a viagem não terá qualquer despesa repassada ao Senado Federal. “Zero de verba pública. Estamos indo com as despesas pagas pelo nosso bolso”, afirma Girão.
Além do parlamentar cearense, irão integrar a comitiva os senadores Magno Malta (PL-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF).
