"Visita humanitária", diz Girão sobre viagem à Itália para visitar Zambelli

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) confirmou à Vertical que irá integrar comitiva de senadores da oposição que irá viajar, nesta quinta-feira, 18, à Itália para visitar a deputada Carla Zambelli (PL-SP), atualmente presa no país europeu.

“Visita humanitária”, justifica o senador, que destaca ainda que a viagem não terá qualquer despesa repassada ao Senado Federal. “Zero de verba pública. Estamos indo com as despesas pagas pelo nosso bolso”, afirma Girão.

Além do parlamentar cearense, irão integrar a comitiva os senadores Magno Malta (PL-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF).

