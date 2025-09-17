Logo O POVO+
"Visita humanitária", diz Girão sobre viagem à Itália para visitar Zambelli
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Comitiva da oposição fará visita de apoio à deputada, atualmente presa na Europa; senador destaca que viagem não terá uso de verba pública
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) confirmou à Vertical que irá integrar comitiva de senadores da oposição que irá viajar, nesta quinta-feira, 18, à Itália para visitar a deputada Carla Zambelli (PL-SP), atualmente presa no país europeu.

“Visita humanitária”, justifica o senador, que destaca ainda que a viagem não terá qualquer despesa repassada ao Senado Federal. “Zero de verba pública. Estamos indo com as despesas pagas pelo nosso bolso”, afirma Girão.

Além do parlamentar cearense, irão integrar a comitiva os senadores Magno Malta (PL-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF).

