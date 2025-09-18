Logo O POVO+
10ª RM celebra 83 anos da unidade nesta quinta-feira
Principal quartel do Exército em Fortaleza fará solenidade de aniversário às 19h
Foto: O POVO.DOC Quartel general foi fundado em 1942

A 10ª Região Militar do Exército Brasileiro realiza nesta quinta-feira, 18, solenidade de comemoração de 83 anos da unidade. Evento, que contará com a entrega de homenagens a personalidades e instituições que prestaram relevantes serviços à instituição, ocorre às 19h, no próprio quartel da unidade.

Fundada em 1942, a Região Martim Soares Moreno – nome histórico da 10ª RM – é a unidade administrativa do Exército responsável por planejar e executar a logística estratégica e operacional de tropas sediadas ou empregadas no Ceará e no Piauí, cumprindo missões de Defesa da Pátria e Garantia da Lei e da Ordem..

Recentemente, a 10ª RM atuou também em ações de Garantia da Votação e Apuração (GVA) e em lotes da Operação Pipa de abastecimento de água. Os 83 anos da unidade foram objeto de homenagem da Assembleia Legislativa na sexta-feira da semana passada, 12, com entrega de homenagens para autoridades militares.

