Cid irá reunir bancada do PSB para definir posição sobre PEC da Blindagem

Foto: FERNANDA BARROS ￼SENADOR Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) afirmou nesta quinta-feira, 18, que irá reunir bancada do PSB do Senado Federal para definir qual será a posição da sigla sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a proteção de membros do Congresso Nacional contra ações do Judiciário – que ganhou nas redes o apelido de PEC da Blindagem.

A opção pela reunião ocorre pois Cid é hoje líder do PSB no Senado. Na Câmara dos Deputados, o partido se dividiu entre apoiadores e críticos da proposta. Único integrante do partido no Ceará, o deputado Júnior Mano (PSB) votou a favor da medida.