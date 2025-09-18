Congresso Nacional de Procuradores reúne Barroso e AGU em Fortaleza

Foto: Natália Rocha/Ascom OAB-CE/DIVULGAÇÃO Ministro Roberto Barroso na OAB-CE

Fortaleza recebe, entre 22 e 26 de setembro, o 51º Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (CNPE), maior encontro anual da advocacia pública brasileira. Evento ocorre no Hotel Gran Marquise e terá abertura com convidados como o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também participam do evento o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT). O encontro é organizado pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) e terá neste ano o tema “Advocacia Pública e Governança: promoção de um futuro mais inclusivo, sustentável e democrático”.

A programação contará com paineis, workshops, apresentação de teses e atividades culturais, reunindo especialistas, gestores públicos, parlamentares e membros dos tribunais superiores. Segundo a Anape, objetivo do evento é fomentar debates estratégicos e fortalecer a atuação dos procuradores de Estado na defesa do interesse público.

Neste ano, o encontro terá como destaque assuntos como reforma tributária, justiça ambiental, uso da inteligência artificial na gestão pública, direitos humanos e modernização institucional dos Estados brasileiros.

