Elmano propõe equiparar segurança às áreas de saúde e educação no Orçamento

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, 18, tramitação em regime de urgência para uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do governador Elmano de Freitas (PT) equiparando a segurança pública a áreas como saúde e educação no orçamento do Estado.

Na prática, a mudança permite maior volume de investimentos para a área, que ganha status de prioritária e pode escapar de limites impostos pelo teto de gastos estadual.

Na justificativa da medida, Elmano destaca interesse do Estado em realizar novos investimentos no combate à criminalidade, como na nomeação de novos policiais. Com regime de urgência aprovado, a matéria chegou a ser colocada em pauta nesta quinta-feira, mas teve votação adiada após pedido de vistas do deputado Queiroz Filho (PDT).



"Diante do desafio nacional, o Governo do Estado vem promovendo elevados investimentos na segurança pública, reestruturando os órgãos policiais, contratando novos profissionais e valorizando funcionalmente esses agentes, tudo isso no intuito de fortalecer os avanços nos indicadores da segurança”, diz.