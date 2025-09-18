Presidente da Alece critica votações da PEC da Blindagem e PL da Anistia

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16..05..2025: Romeu Aldigueri, líder do governo Elmano na Assembleia. Governo do Estado, Alece e Sistema de Justiça promovem cooperação técnica pela proteção de crianças e adolescentes. /Daniel Galber Especial para O POVO)

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), se manifestou nesta quinta-feira, 18, com críticas à PEC da Blindagem e ao PL da Anistia, que recentemente tiveram votações favoráveis na Câmara dos Deputados.

“O Brasil precisa de leis mais duras contra as organizações criminosas, precisa isentar do Imposto de Renda quem ganha abaixo de 5 mil por mês, precisa acabar com a terrível escala 6X1, precisa aproximar o parlamento das necessidades do povo. No entanto, o que a maioria dos Deputados Federais faz? Se blindam das investigações e criam uma casta de intocáveis”, publicou o deputado nas redes

“O que virá em seguida? A anistia de criminosos condenados? O Brasil merece respeito!”, afirma ainda o deputado. Nesta quarta-feira, 17, um grupo de deputados foi à Alece em ato pela derrubada da PEC da Blindagem, já aprovada pela Câmara dos Deputados. O PL da Anistia, por outro lado, teve regime de urgência aprovada ontem pelos deputados.

