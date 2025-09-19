Bienal de Dança do Ceará terá programação em teatro tradicional de Paris

Foto: Divulgação Bienal de Dança do Ceará deste ano tem apresentação em quatro países

A partir deste sábado, 20, a 15ª Bienal Internacional de Dança do Ceará terá programação especial em Paris, com apresentações no Théâtre de Chaillot, na Praça do Trocadero, considerado o “templo” da dança e um dos palcos mais emblemáticos do mundo. A programação deve durar uma semana, até 27 de setembro.

Neste ano, o evento cearense ocorre em quatro países, com apresentações já realizadas desde maio em Cabo Verde e Portugal. Depois da França, a Bienal chegará ao Brasil, com apresentações em oito cidades do Ceará entre 23 de outubro e 2 de novembro.

Uma das apresentações será do espetáculo “Nosso Baile”, do coreógrafo Henrique Rodovalho, que terá estreia na França em produção da Bienal com coprodução do Théâtre de Chaillot. Apresentações em Paris entre 24 e 27 de setembro, na Sala Gémier.

