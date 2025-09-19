Danilo diz que fotos da base e da oposição com Rueda foram "constrangedoras"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-08-2024: Debaes O Povo com o ex-prefeito Roberto Cláudio e o deputado Danilo Forte. na Rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

O deputado federal Danilo Forte (União) minimizou nesta sexta-feira, 19, registros de encontros divulgados durante viagem do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, pelo Ceará na semana passada.

Com passagem rápida pelo Ceará no último fim de semana, Rueda foi fotografado pelo menos em dois momentos, um deles com o deputado Moses Rodrigues (União) e com o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e outro com deputados da oposição e o ex-prefeito Roberto Cláudio na praça de alimentação do aeroporto Pinto Martins.

As imagens, que tiveram forte circulação entre políticos do Ceará, serviram para alimentar narrativas sobre o futuro da federação União Progressista, hoje disputada tanto pela base quanto pela oposição no Estado. Forte, no entanto, minimiza impacto dos encontros para as negociações que vem sendo realizadas sobre o tema.

“Ali foi um encontro fabricado, inclusive visivelmente constrangedor”, disse, sobre foto entre Rueda e governistas. “Inclusive, tanto as fotografias do presidente Rueda com Chagas e Moses é constrangedora, quanto também é constrangedora a foto que ele bateu na praça de alimentação no aeroporto, inclusive fiz questão de não participar de nenhuma”, afirma.

“Acho que o fórum do debate político não é nem uma cachaça do fim de semana, nem um pré-embarque em uma sala de alimentação de aeroporto. O debate tem que ocorrer no fórum adequado, que são as discussões internas do partido, dos debates internos da bancada, dos quais eu participo ativamente”, continua o deputado.

Neste sentido, Danilo Forte afirma que, a preço de hoje, “todos os sinais” do comando nacional das siglas têm sido por postura de oposição ao PT nos estados. “Nesse fórum adequado, o que temos visto é isso, que com o PT não marcharemos”. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

