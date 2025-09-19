Elmano viajará com Lula aos EUA para abertura de Assembleia Geral da ONU

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O governador Elmano de Freitas (PT) irá viajar neste fim de semana para participar, ao lado do presidente Lula (PT), da comitiva oficial brasileira na abertura da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque entre 21 a 24 de setembro.
Portaria autorizando a viagem e o pagamento de diárias em R$ 2,5 mil para o governador foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 18, em em portaria assinada pelo secretário da Casa Civil, Chagas Vieira.
