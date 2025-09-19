Evandro inaugura creche com homenagem ao pai do ex-prefeito José Sarto

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O prefeito Evandro Leitão (PT) inaugurou nesta sexta-feira, 19, o Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio Moreira de Oliveira, no Conjunto Ceará. Este é o terceiro equipamento do tipo inaugurado pela atual gestão, que teve promessa de campanha por zerar a fila de espera por vagas de creches até o final do mandato.
Um detalhe inusitado do novo CEI é que ele é batizado em homenagem ao pai do ex-prefeito José Sarto (PDT), adversário político de Evandro. O atual prefeito chegou a ser avisado previamente sobre o teor do "batismo", mas se posicionou contra qualquer alteração no nome e manteve a homenagem a Antônio Moreira de Oliveira.
O batismo da unidade foi proposto pelo vereador Emanuel Acrízio (Avante), que integrava a base de José Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza. Nascido em Acopiara, Antônio era contador e faleceu em 1988, aos 67 anos.
Segundo a Prefeitura de Fortaleza, retorno às aulas ocorrido em agosto contou com mais 2.500 vagas abertas em CEIs, creches e instituições conveniadas.
