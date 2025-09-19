Políticos cearenses participam de atos contra Anistia e PEC da Blindagem no domingo

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Diversos vereadores e deputados cearenses da esquerda irão integrar manifestações marcada para este domingo, 21, contra projetos como a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, atualmente em tramitação no Congresso Nacional.
Em Fortaleza, ato está marcado para começar a partir das 15h30min na estátua da Iracema Guardiã, na Praia de Iracema. “Há uma mobilização e uma articulação na bancada para que seja garantido a presença dos parlamentares”, diz De Assis Diniz (PT), líder do bloco comandado pelo PT na Assembleia Legislativa do Ceará.
“Essa PEC agride o bom senso, agride a inteligência e a sociedade que briga e busca por mais transparência. O papel do político não é buscar autoproteção, nem muito menos se blindar. Ele precisa estar de cara livre, estar sempre sujeito ao controle da sociedade e não se blindar. Isso é claramente coisa de bandido”, continua De Assis.
Outras presenças confirmadas incluem a vereadora Mari Lacerda (PT) e os deputados Renato Roseno (Psol) e Larissa Gaspar (PT). “Neste domingo, vamos ocupar as ruas contra a PEC da Blindagem e contra a tentativa vergonhosa de perdoar quem atentou contra a democracia. O recado tá dado: Sem anistia, sem blindagem”, diz Gaspar.
