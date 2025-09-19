Vídeo que ataca Ciro e destaca Girão ganha espaço em redes bolsonaristas

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT

Começou a circular entre grupos da militância bolsonarista no Ceará um vídeo que critica a recente aproximação entre a direita do Ceará e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), hoje cotado para representar a oposição na eleição de 2026 pelo Governo do Estado.

Nas imagens, sem autoria clara e que chamam a atenção pelo valor de produção, um narrador não identificado destaca a relação antiga de Ciro com governos de esquerda, chegando a acusar o ex-ministro de “fingir fazer oposição” ao PT.

O vídeo também critica apoio de políticos de direita a uma possível candidatura de Ciro ao Governo do Ceará, destacando que tal medida estaria “escanteando” nome do senador Eduardo Girão (Novo), colocado nas imagens como legítimo representante da direita.

“De que adianta derrotar o PT se para isso é preciso reviver a cabeça do dragão, na figura de Ciro Gomes. E o pior, que tipo de direita joga um homem honesto no escanteio para abraçar um oportunista?”, questiona o vídeo, que exibe imagens de Ciro com bolsonaristas.

Com ou sem autoria, as imagens têm circulado entre bolsonaristas que defendem uma candidatura mais alinhada com a direita no Ceará. Na prática, as imagens contestam atual estratégia do PL local, de tentar construir uma candidatura única da oposição em 2026, em diálogo entre Ciro, André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito Roberto Cláudio.