Com Cid na liderança, bancada do PSB votará contra PEC da Blindagem no Senado

Os quatro senadores do PSB no Senado Federal deverão votar unidos no Senado pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia proteção de de congressistas contra ações da Justiça – a chamada PEC da Blindagem.

A posição, anunciada neste sábado, 20, pelo perfil oficial do PSB nas redes, foi fechada após reunião convocada pelo líder do partido na Câmara Alta, Cid Gomes (CE), para debater o tema. Além de Cid, integram a bancada da sigla Chico Rodrigues (RR), Flávio Arns (PR) e Jorge Kajuru (GO).

Na Câmara dos Deputados, o partido se dividiu entre apoiadores e críticos da proposta, com diversos votos favoráveis principalmente entre filiados do partido em Pernambuco, como Pedro Campos (PSB). Único integrante do partido no Ceará, o deputado Júnior Mano (PSB) votou a favor da medida.

