Bancada cearense 100% fechada contra PEC da Blindagem

T odos os três integrantes da bancada do Ceará confirmaram que irão votar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dificulta processos contra congressistas em nova votação no Senado. A projeção do placar foi "fechada" no último sábado, 20, após o PSB lançar nota afirmando que todos os quatro senadores da sigla, incluindo o cearense Cid Gomes (PSB), votarão contra a medida, que ficou conhecida como PEC da Blindagem. Na semana passada, Augusta Brito (PT) e Eduardo Girão (Novo) já haviam antecipado à coluna voto contrário à proposta, com o senador do Novo classificando a PEC como "inoportuna" e "indefensável". "Não é necessário, nem aceitável que a proteção do mandato se transforme em um escudo contra crimes", afirma Augusta.

Racha

Fechamento de questão do PSB ocorre após o partido rachar sobre o tema na Câmara dos Deputados, com diversos votos favoráveis à medida. Único deputado cearense da sigla, Júnior Mano (PSB) votou a favor da proposta.

De 18 a 100

Placar no Senado é bem diferente do alcançado na Câmara dos Deputados, onde apenas quatro cearenses (18% do total) - Célio Studart (PSD), José Guimarães (PT), Luiz Gastão (PSD) e Luizianne Lins (PT) - votaram contra a PEC.

Em pauta

Já está apto para decisão na 2ª Vara Federal de Fortaleza processo movido pela DPU, MPF e MPCE que questiona a entrega do antigo Hospital e Maternidade José Martiniano para a Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Impasse

Medida recriando o Hospital da PMCE foi sancionada por Elmano de Freitas (PT) ainda em maio deste ano. Na ação, os três órgãos exigem prova de que a mudança não provoque prejuízos para atendimentos do SUS na unidade.

In NY

O presidente Lula (PT) viajou ontem para Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele é acompanhado pelo governador Elmano de Freitas (PT), que integra a comitiva oficial brasileira.

Capacitação

A Alece lança nesta segunda-feira, 22, em cerimônia às 15h no Hotel Vila Galé seu novo programa Ceará de Valores, que promete oferecer formações diversas para até 16 mil jovens de 14 a 29 anos de todo o Estado.

Esquerda faz ato em Fortaleza

O último domingo foi marcado por diversos protestos contra a PEC da Blindagem e contra o PL da Anistia por todo o País. Em Fortaleza, a manifestação ocorreu na avenida Beira Mar, em frente à estátua da Iracema Guardiã.

Protesto

"É inadmissível que, em pleno ano de 2025, o Congresso queira criar uma casta de intocáveis", disse o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB - foto), durante discurso no palanque

da manifestação.

Fatura

A manifestação contou também com diversos cartazes críticos aos 15 deputados cearenses que votaram a favor da medida. Durante o protesto, manifestantes chegaram a puxar coro com gritos de "mundiça" aos parlamentares.

Horizontais_

Uma das grandes imagens dos atos, aliás, envolveu bandeirão do Brasil estendido pelos manifestantes na Avenida Paulista. /// Referência mais que direta a manifestações realizadas por bolsonaristas duas semanas atrás, no Dia da Independência, que estendeu bandeirão dos Estados Unidos da América no local.