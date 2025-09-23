Agora vai? União Brasil marca filiação de RC para 29 de setembro na Alece

Foto: Camila Maia/Especial para O POVO Carmelo Neto e Roberto Cláudio participaram de encontro da oposição na Alece

Quase quatro meses após Roberto Cláudio anunciar filiação ao União Brasil, a bancada do partido na Assembleia Legislativa enfim apresentou nesta semana requerimento requisitando espaço da Casa para o ato formal de filiação do ex-prefeito à sigla.

Segundo Sargento Reginauro (União), data está confirmada para a próxima segunda-feira, 29, nas dependências do Legislativo. Foram convidados para o evento lideranças nacionais do União Brasil, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto.

“Queremos fazer esse evento aqui no auditório da Casa, tendo em vista que é um ex-presidente. Tem todo um peso político”, afirma o deputado. O ex-prefeito anunciou filiação ao partido ainda em 5 de junho, após convite do ex-deputado Capitão Wagner (União).

Os sucessivos adiamentos da filiação, no entanto, acabaram sendo ironizados por membros da base aliada, que ainda tentam negociar adesão do partido à base do governo Elmano de Freitas (PT) para a eleição de 2026. “Ia ser junho, depois virou julho, que virou agosto, que virou primeira quinzena de setembro e agora já é final de setembro”, brinca um governista. (colaborou Camila Maia – Especial para O POVO)

