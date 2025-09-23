Logo O POVO+
Agora vai? União Brasil marca filiação de RC para 29 de setembro na Alece
Quase quatro meses após anúncio de filiação, partido enfim pediu espaço na Alece para confirmação da mudança
Carmelo Neto e Roberto Cláudio participaram de encontro da oposição na Alece (Foto: Camila Maia/Especial para O POVO)
Foto: Camila Maia/Especial para O POVO Carmelo Neto e Roberto Cláudio participaram de encontro da oposição na Alece

Quase quatro meses após Roberto Cláudio anunciar filiação ao União Brasil, a bancada do partido na Assembleia Legislativa enfim apresentou nesta semana requerimento requisitando espaço da Casa para o ato formal de filiação do ex-prefeito à sigla.

Segundo Sargento Reginauro (União), data está confirmada para a próxima segunda-feira, 29, nas dependências do Legislativo. Foram convidados para o evento lideranças nacionais do União Brasil, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto.

“Queremos fazer esse evento aqui no auditório da Casa, tendo em vista que é um ex-presidente. Tem todo um peso político”, afirma o deputado. O ex-prefeito anunciou filiação ao partido ainda em 5 de junho, após convite do ex-deputado Capitão Wagner (União).

Os sucessivos adiamentos da filiação, no entanto, acabaram sendo ironizados por membros da base aliada, que ainda tentam negociar adesão do partido à base do governo Elmano de Freitas (PT) para a eleição de 2026. “Ia ser junho, depois virou julho, que virou agosto, que virou primeira quinzena de setembro e agora já é final de setembro”, brinca um governista. (colaborou Camila Maia – Especial para O POVO)

