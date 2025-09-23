Alcides Fernandes será o primeiro senador do PL no Ceará, diz Valdemar

Foto: Beto Barata/PL ￼POSSE de André Fernandes como presidente do PL Ceará

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, fez declaração aberta nesta segunda-feira, 22, de apoio à pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal nas eleições de 2026 no Ceará.

“Eu estou aqui com o Alcides, nosso deputado que vai disputar o Senado, se Deus quiser, vai passar pelas convenções e vamos elegê-lo senador pelo Ceará. Vai ser pela primeira vez na história do PL, que é o maior partido do Brasil, eleger um senador pelo Ceará”, diz.

A fala ocorreu durante evento em Brasília que oficializou, na noite de segunda-feira, a posse do deputado André Fernandes (PL), filho de Alcides, como presidente do PL-CE. Durante o ato, Valdemar também destacou liderança do deputado na direita cearense.

“O André já fez um papel na eleição de prefeito, que foi a mais comentada do País. No Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, só se falava na eleição de lá. Isso favoreceu o partido”, afirmou o presidente do PL.

