Sete cearenses disputam prêmio de melhor restaurante de comida a quilo do Brasil

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Sete casas cearenses participam do “O Quilo é Nosso”, concurso promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) que promete eleger o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil.
A competição, que é realizada por voto popular no site do concurso, tem data final para avaliações nesta sexta-feira, 26. Ao todo, participam do concurso cinco estabelecimentos de Fortaleza. Divina Comida (duas unidades da Aldeota), Restaurante Nova Casa, Verdelima Restaurante e Jardins Gourmet.
Estão na disputa ainda o Love to Eat Buffet, de Caucaia, e o Casa Malu, em Juazeiro do Norte. Todos os sete estabelecimentos concorrem ainda na primeira fase, que é realizada pelo voto popular. Participam do concurso restaurantes de todo o Brasil.
