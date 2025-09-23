Sete cearenses disputam prêmio de melhor restaurante de comida a quilo do Brasil

Foto: Fernanda Barros FORTALEZA, CE, BRASIL, 16-09-2018: O recorrente aumento do preço dos alimentos impactam bares e restaurantes da cidade. Na foto, movimentação e serviço de self-service no restaurante Divina Comida, no bairro Aldeota. (Foto: Fernanda Barros/ O POVO)

Sete casas cearenses participam do “O Quilo é Nosso”, concurso promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) que promete eleger o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil.

A competição, que é realizada por voto popular no site do concurso, tem data final para avaliações nesta sexta-feira, 26. Ao todo, participam do concurso cinco estabelecimentos de Fortaleza. Divina Comida (duas unidades da Aldeota), Restaurante Nova Casa, Verdelima Restaurante e Jardins Gourmet.

Estão na disputa ainda o Love to Eat Buffet, de Caucaia, e o Casa Malu, em Juazeiro do Norte. Todos os sete estabelecimentos concorrem ainda na primeira fase, que é realizada pelo voto popular. Participam do concurso restaurantes de todo o Brasil.

