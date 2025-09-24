Câmara de Fortaleza oficializa títulos de cidadania para João Campos e Nattanzinho

Foto: Aurélio Alves/O POVO e Divulgação/Instagram Nattanzinho Homenagens foram publicadas no Diário Oficial do Município

A Câmara Municipal de Fortaleza promulgou nesta terça-feira, 23, dois projetos de lei aprovados pela Casa concedendo títulos de cidadania fortalezense para o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e para o cantor de forró Natanael Cesário dos Santos, conhecido como Nattanzinho.

As duas promulgações foram publicadas no Diário Oficial do Município desta terça-feira e oficializam a concessão do título de cidadania. A Câmara Municipal, no entanto, ainda deve marcar ato solene de entrega das homenagens para Campos e Nattanzinho.

