Vereador convoca ato por embargo de obra que desmatou área verde do aeroporto

Foto: Divulgação/Gabriel Aguiar Supressão de vegetação já aparece em imagens de satélite da região

O vereador Gabriel Biologia (Psol) convocou para esta sexta-feira, 26, uma manifestação popular contra ação que desmatou cerca de 40 hectares de uma área verde de Mata Atlântica localizada no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

O protesto irá ocorrer nesta sexta-feira, 26, às 15h, na entrada do aeroporto. Em vídeo chamando a população para a manifestação, o vereador destaca a importância da cobrança de um embargo imediato de qualquer obra no local, afirmando existir possibilidade de novos prejuízos ambientais caso a obra siga autorizada a funcionar.

“Todo mundo na rua pelo embargo imediato da obra da Fraport! Devastar a natureza não pode valer a pena. Toda a área precisa ser recuperada”, destaca. Se continuar como está, eles vão querer derrubar mais (...) É hora da da gente ir às ruas dizer que não aceitamos mais nossas florestas sendo derrubadas”, critica o parlamentar.

O vereador também denunciou irregularidade de licença que autorizou a supressão vegetal emitida pela Superintendência de Meio Ambiente do Ceará (Semace), que não incluiria uma série de documentos exigidos. “Os órgãos responsáveis precisam investigar a fundo essa estranha autorização mas enquanto isso precisamos garantir que a destruição não avance, pois o restante da floresta que segue de pé ainda esta ameaçada pela ganância”.

A supressão da vegetação já é registrada em fotos de satélite desde o último fim de semana na região, que deve receber obra de construção de um Centro Logístico da Fraport. Prevendo investimentos na ordem de mais de R$ 1 bilhão, o projeto quer facilitar a logística de distribuição de mercadorias por meios terrestres e aéreos. O projeto também inclui possível instalação de hotéis, shoppings e hipermercado no local. A empresa tem destacado impactos positivos da ação na economia de Fortaleza.

Desde a última segunda-feira, a coluna tenta entrar em contato com a Semace e com a Fraport sobre o caso. Até o presente momento, no entanto, não recebeu retorno de nenhuma das duas.

