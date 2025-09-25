Alece aprova PEC que autoriza segurança a furar teto de gastos no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 14.02.2025: Governador Elmano de Freitas e o secretário de segurança pública, Roberto Sá, durante entrega de aparelhos pelo programa Meu Celular. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, 18, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do governador Elmano de Freitas (PT) equiparando a segurança pública a áreas como saúde e educação no orçamento do Estado.

Na prática, a mudança permite maior volume de investimentos para a área, que ganha status de prioritária e pode escapar de limites impostos pelo teto de gastos estadual. A proposta contou com apoio inclusive de deputados da oposição.

Na justificativa da medida, Elmano destaca interesse do Estado em realizar novos investimentos no combate à criminalidade, como na nomeação de novos policiais. Com regime de urgência aprovado, a matéria chegou a ser colocada em pauta nesta quinta-feira, mas teve votação adiada após pedido de vistas do deputado Queiroz Filho (PDT).

"Diante do desafio nacional, o Governo do Estado vem promovendo elevados investimentos na segurança pública, reestruturando os órgãos policiais, contratando novos profissionais e valorizando funcionalmente esses agentes, tudo isso no intuito de fortalecer os avanços nos indicadores da segurança”, diz. (com informações de Camila Maia – Especial para O POVO)

