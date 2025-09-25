União adia mais uma vez a filiação de RC, que agora fica para outubro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.06.2025: Oposição se reúne na Assembleia, com Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O União Brasil do Ceará adiou mais uma vez data para a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao partido. O partido chegou a agendar realização do evento na Assembleia Legislativa para esta sexta-feira, mas data foi novamente postergada para outubro.

A informação foi confirmada pelo deputado Sargento Reginauro (União), que justificou o adiamento por “dificuldades de agendas” de lideranças nacionais da sigla. “A gente quer que esse evento seja um evento à altura da vinda de um ex prefeito, super bem avaliado, um dos melhores quadros da política cearense na atualidade”, afirma.

“Então a gente quer esse evento em grande estilo, mas há dificuldade de conciliação das agendas das grandes lideranças nacionais, que se dispuseram e querem participar. Mas o motivo é só esse”, diz o deputado, que destaca que RC “já está no partido”. “O que falta apenas é oficializar, não há probabilidade nenhuma de outro resultado”, diz.

RC anunciou filiação ao União ainda no início de junho. Os sucessivos adiamentos da filiação, no entanto, acabaram sendo ironizados por membros da base aliada, que ainda tentam negociar adesão do partido à base do governo Elmano de Freitas (PT) para a eleição de 2026.

“Ia ser junho, depois virou julho, que virou agosto, que virou primeira quinzena de setembro e agora já é final de setembro”, brinca um governista. O grupo aguardaria agenda com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o ex-governador da Bahia, ACM Neto, e o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, que recentemente veio ao Ceará para a festa Aviões Fantasy. (colaborou Camila Maia – Especial para O POVO)

