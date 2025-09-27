Em Tauá, Domingos Filho anuncia apoio a Chiquinho Feitosa para o Senado

Foto: Reprodução/Instagram Domingos e Chiquinho se encontraram para evento agropecuário em Tauá, nos Inhamuns

O presidente do PSD Ceará, secretário Domingos Filho (Desenvolvimento Econômico), sinalizou nesta sexta-feira, 26, apoio à candidatura de Chiquinho Feitosa (Republicanos) ao Senado Federal pela chapa da base governista em 2026.

A fala ocorreu após participação de Domingos e Chiquinho em uma feira agropecuária em Tauá, reduto eleitoral de ambos no Sertão dos Inhamuns. Participaram do evento também o ex-deputado Idemar Citó, outra liderança local, e o empresário Beto Studart.

“Tenho certeza que aqui em Tauá você vai ter a solidariedade de todos os políticos de Tauá. E com todos, eu estou botando o Domingos”, disse Citó, em fala após o evento, fazendo referência à pré-candidatura de Feitosa ao Senado.

“Eu fui o único presidente de partido do Ceará que hipotecou solidariedade aberta e pública à candidatura do Chiquinho. E está mantida”, complementou Domingos, recebendo aplausos dos presentes.

A fala ocorre após não prosperarem rodadas de negociações entre o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e a base governista no Ceará. Em setembro, o dirigente chegou a conversar com Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB) pedindo espaço ao partido na chapa majoritária da base aliada na eleição de 2026.

Sem sucesso, ocorreram nos bastidores inclusive rumores de atuação dos líderes governistas para “esvaziarem” o partido, com migração de deputados estaduais do PSD para outras legendas da base, como o PDT. A declaração de apoio a Chiquinho, no entanto, pode alterar o cenário.

