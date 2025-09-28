Fortaleza passa a ter uma crise ambiental por semana

Foto: Reprodução/X: @biologiagabriel O vereador Gabriel Aguiar (Psol) vem denunciando a escalada de ameaças a áreas verdes da Capital

U ma área preservada de cerca de 28 hectares do bioma Cerrado, localizada na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Professor Abreu Matos, no Pici, vem sendo ameaçada por uma obra na região desde a semana passada. A denúncia é feita por ambientalistas cearenses e pelo vereador Gabriel Biologia (Psol), que aponta a derrubada já realizada de diversas árvores nativas da região, como cajueiros e timbaúbas. Como em outros casos recentes, o parlamentar destaca que a ação recebeu autorização legal da Prefeitura de Fortaleza, embora estudos do novo Plano Diretor, com previsão de votação ainda neste ano, indiquem atuação municipal no sentido contrário, de ampliação da proteção da região, uma das últimas áreas preservadas de Cerrado em Fortaleza.

Alagamentos

Além do risco ambiental, o biólogo Thieres Pinto também alerta para impactos urbanos da obra, que aumentaria a impermeabilização do entorno do Lago Jacarey, ampliando a frequência de alagamentos na avenida Viena Weyne.

Bioma

"Se nada for feito, esse pedaço raro e precioso do Cerrado será irremediavelmente descaracterizado. Estamos falando do último Cerrado de Fortaleza e uma área histórica dos movimentos sociais da cidade", diz Gabriel Biologia.

Crises

Continua chamando a atenção, aliás, a escalada de ameaças a áreas verdes da Capital nos últimos meses, com direito a "pauta bomba" deixada por José Sarto (PDT) à derrubada de área de Mata Atlântica no entorno do Aeroporto.

Alinhados

O presidente do PSD Ceará, secretário Domingos Filho (Desenvolvimento Econômico), sinalizou nesta sexta-feira, 26, apoio à candidatura de Chiquinho Feitosa (Republicanos) ao Senado pela chapa da base governista em 2026.

Solidário

"Eu fui o único presidente de partido do Ceará que hipotecou solidariedade aberta e pública à candidatura do Chiquinho. E está mantida", disse Domingos, após participação ao lado de Chiquinho em uma feira agropecuária de Tauá.

Vai longe

Fala ocorre após não prosperarem conversas do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB) em busca de espaço para o partido na chapa majoritária governista.

As últimas do 35º Cine Ceará

Há um "novíssimo" cinema independente cearense antes e outro depois de "Estrada para Ythaca", do coletivo Alumbramento. Em 2010, o filme saiu como grande vencedor da Mostra de Cinema de Tiradentes, inspirando gerações de jovens cineastas do Estado.

Premiação

Nesta semana, integrantes do antigo coletivo provaram que seguem vozes de peso no cinema nacional, com "Centro Ilusão" (foto), de Pedro Diógenes, vencendo o Troféu Mucuripe de Melhor Longa-metragem no 35º Cine Ceará.

Destaque

Também foi destaque do encerramento do evento a exibição especial de "Morte e Vida Madalena", novo longa de Guto Parente, outro integrante do grupo que vem enfileirando ótimas realizações nos últimos anos.

Horizontais_

Além da recomendação dos dois filmes, merece destaque o trabalho de produção-executiva de Caroline Louise (Centro Ilusão) e Ticiana Augusto Lima (Morte e Vida Madalena) nas duas obras, assim como atuações de Noá Bonoba e da dupla Tavinho Teixeira e Rodrigo Fernandes na exibição especial.



