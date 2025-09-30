Após "gafe" de colega, vereador posa em vídeo tomando cerveja com Raimundo do Queijo

Foto: Reprodução/Instagram Vídeo com Raimundo do Queijo foi postado pelo vereador Benigno Júnior

Após ser alvo de "gafe" e falsa comunicação de morte na sessão da Câmara Municipal de Fortaleza, o empresário Raimundo Oliveira Araújo, conhecido como Raimundo do Queijo, posou nesta terça-feira, 30, em vídeo ao lado do vereador Benigno Júnior (Republicanos), destacando estar bem de saúde.

“Está aqui comigo o Raimundo do Queijo, tomando uma aqui abrindo o apetite para almoçar. Raimundo, 90 anos, com muita saúde, bem vividos e rumo aos cem, não é isso Raimundo?", diz Benigno no vídeo. "Rumo aos cem", responde, rindo, Raimundo.

Após "gafe" de colega na Câmara Municipal, o vereador Benigno Júnior (Republicanos) publicou vídeo tomando uma cerveja com Raimundo do Queijo, vivíssimo aos 90 anos. "E rumo aos 100", brinca pic.twitter.com/y0wL9YJi0C — Carlos Mazza (@CCMazza) September 30, 2025

Na manhã desta terça-feira, o vereador Aguiar Toba (PRD) chegou a pedir, por equívoco, um minuto de silêncio pela morte do empresário na manhã desta terça-feira. Poucos minutos após a Casa paralisar atividades em respeito, o vereador Benigno Júnior foi à tribuna para desmentir a informação e destacar que Raimundo está vivo.

Após a gafe, vereadores chegaram a mobilizar um voto de congratulações para "desfazer" a gafe, que deve ser votada nos próximos dias.