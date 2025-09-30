Michelle Bolsonaro usa fala de Ciro para atacar Lula nas redes

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) compartilhou nesta terça-feira, 30, vídeo do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) para atacar “uso político” do governo Lula (PT) sobre atual crise com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.
“Qualquer ataque estrangeiro ao meu País, me terá na defesa do meu País. Por isso que falei, e não me arrependo, que acho burrice você confraternizar com uma potência estrangeira que está atacando o Brasil”, disse Ciro, em vídeo compartilhado por Michelle.
Agora, uma coisa é Brasil, outra é o governo. O governo Lula é corrupto, neoliberal, destroçou o Brasil e agora achou uma oportunidade de ouro. Porque em vez de explicar a roubalheira dos aposentados, na hora que o Trump fez essa bobagem contra o Brasil, o Lula percebeu, e agora vocês da imprensa estão todos distraídos”, complementa.
“Ninguém fala mais nada da roubo dos aposentados e o Lula virou agora o defensor, patriota, do Brasil, quando na verdade é um picareta”, conclui o pedetista.
