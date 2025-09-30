Vereadores "resgatam" projeto de Sarto desafetando via que seria área verde

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta terça-feira, 30, projeto do ex-prefeito José Sarto (PDT) que desafeta trecho de 2,8 mil metros quadrados no bairro Luciano Cavalcante, nas proximidades da Avenida Washington Soares, para exploração privada. Na região, estava prevista a construção de uma rua municipal, que nunca foi construída.
A proposta foi aprovada com 23 votos favoráveis e 12 contrários. Na justificativa oficial, o ex-prefeito destaca apenas a necessidade de unir duas vias públicas na região. Na prática, a existência da rua inviabilizava a conclusão de um projeto de centro comercial previsto para a área.
A aprovação, no entanto, é questionada por ambientalistas e vereadores da oposição, que destacam que a região está prevista no novo Plano Diretor, ainda em estágio de elaboração pela Prefeitura de Fortaleza, como uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA), inclusive com registros de pontos de recursos hídricos na área.
Neste sentido, Adriana Gerônimo destaca que o projeto chegou a entrar na pauta da Câmara Municipal durante a gestão Sarto, mas acabou não sendo votado por conta da pressão popular contra a medida. “Surpreendeu a todo mundo (a volta do assunto à pauta). Na época, ficou escancarado o desserviço que esse projeto faz”, afirma.
“Mais uma vez é aprovado esse escândalo, que é algo que vai contra tudo o que está sendo discutido no Plano Diretor e vai trazer muitos prejuízos ambientais em uma cidade que já é muito quente, mas que a Câmara Municipal escolheu aprovar mais um projeto que ataca nossas áreas ambientais”, destaca ainda Adriana Gerônimo.
Neste sentido, a vereadora afirma ainda que a aprovação faz com que o novo Plano Diretor, que deve chegar ao Legislativo em novembro, “já chegará defasado” à Casa. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)
