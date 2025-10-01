Logo O POVO+
Deputado propõe título de cidadã cearense para deputada Erika Hilton
Léo Suricate (Psol) destacou papel da parlamentar como "farol da comunidade LGBTQIA+" no Congresso e na defesa de pautas como o fim da escala 6x1
Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)
Foto: Lula Marques/Agência Brasil Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Começou a tramitar nesta quarta-feira, 1º, na Assembleia Legislativa do Ceará proposta do deputado Léo Suricate (Psol) concedendo título de cidadã cearense à ativista Erika Hilton (Psol), deputada federal pelo estado de São Paulo.

No projeto de lei, o deputado destaca o papel da parlamentar como “farol da comunidade LGBTQIA+” no Congresso Nacional. Ele também destaca atuação de Hilton como autora da proposta que proíbe a jornada de trabalho 6x1 no Brasil.

"Seu trabalho como ativista e parlamentar tem sido um farol para a comunidade LGBTQIA+. A defesa intransigente da dignidade das pessoas transgênero, do combate à transfobia e da promoção da igualdade de gênero são causas que Erika Hilton abraçou com coragem, tornando-se uma das vozes mais potentes e respeitadas do Brasil nesse tema", diz Léo.

"O Ceará é um estado que se orgulha de sua diversidade cultural e de seu espírito combativo. A concessão deste título a Erika Hilton não é apenas um reconhecimento de sua luta, mas também uma declaração simbólica de que o povo cearense abraça a diversidade e a justiça social", conclui a proposta, que teve assinaturas de mais de 30 deputados.

