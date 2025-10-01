Deputado propõe título de cidadã cearense para deputada Erika Hilton

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Começou a tramitar nesta quarta-feira, 1º, na Assembleia Legislativa do Ceará proposta do deputado Léo Suricate (Psol) concedendo título de cidadã cearense à ativista Erika Hilton (Psol), deputada federal pelo estado de São Paulo.
No projeto de lei, o deputado destaca o papel da parlamentar como “farol da comunidade LGBTQIA+” no Congresso Nacional. Ele também destaca atuação de Hilton como autora da proposta que proíbe a jornada de trabalho 6x1 no Brasil.
"Seu trabalho como ativista e parlamentar tem sido um farol para a comunidade LGBTQIA+. A defesa intransigente da dignidade das pessoas transgênero, do combate à transfobia e da promoção da igualdade de gênero são causas que Erika Hilton abraçou com coragem, tornando-se uma das vozes mais potentes e respeitadas do Brasil nesse tema", diz Léo.
"O Ceará é um estado que se orgulha de sua diversidade cultural e de seu espírito combativo. A concessão deste título a Erika Hilton não é apenas um reconhecimento de sua luta, mas também uma declaração simbólica de que o povo cearense abraça a diversidade e a justiça social", conclui a proposta, que teve assinaturas de mais de 30 deputados.
